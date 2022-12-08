В Московском регионе платежеспособный спрос снизился глубже, чем в целом в ЦФО

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Столичный регион больше других ощутил на себе падение платежеспособного спроса осенью этого года из-за переезда части жителей, отмечается в докладе Банка России "Региональная экономика".

"Снижение потребительской активности в Московском регионе было глубже, чем в целом по Центральной России. Это связано, во-первых, с уменьшением платежеспособного спроса из-за релокации части граждан и, во-вторых, с потерей дохода сотрудниками, работавшими на ушедшие зарубежные компании", - пишут авторы доклада.

В ноябре во всех субъектах Центрального федерального округа замедлилось сжатие потребительской активности в годовом выражении по сравнению с октябрем. "Покупатели начали подготовку к новогодним праздникам раньше обычного из-за увеличения сроков и возможных перебоев доставки грузов из Китая, а также возросшего стремления сэкономить на распродажах", - пишет ЦБ.

При этом торговые организации ждут улучшения ситуации со спросом в результате роста зарплат в ряде отраслей (в том числе в строительстве и логистике), а также в связи с ожидаемым повышением МРОТ и пенсий, отмечает Банк России.