Segezha изучает продажу заводов в Европе или создание на их базе СП с миноритарной долей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group получил и сейчас изучает несколько предложений со стороны потенциальных покупателей своих активов в Европе, сообщил журналистам президент Segezha Михаил Шамолин. Одновременно как альтернативу, по его словам, компания рассматривает создание на базе мощностей Segezha Packaging совместных предприятий с миноритарной долей

Сейчас входящая в холдинг Segezha Packaging объединяет семь заводов по производству бумажной упаковки, расположенных в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии. Общая мощность этих предприятий составляет 769 млн мешков в год.

"Мы европейские активы всегда рассматривали не столько как атрибут EBITDA, прибыльности, сколько как канал продаж нашей бумаги на европейском рынке. Этот канал сейчас закрылся, мы свои объемы бумаги вынуждены перераспределять по другим рынкам глобально, а, соответственно, актив пока находится в таком подвешенном состоянии. Что будет дальше происходить, трудно сказать, мы разные авеню как бы исследуем. В том числе получили несколько предложений о продаже этих активов. Сейчас рассматриваем, имеет это смысл или нет. Возможно создание совместных предприятий с нашей миноритарной долей с другими партнерами, которые не ограничены ни добровольными, ни принудительными санкциями. Поэтому будем смотреть", - рассказал глава Segezha.

Он отметил, что предприятия компании в Европе продолжают работать, при этом испытывают проблемы как с получением сырья (ЕС запретил ввозить на свою территорию российскую лесопромышленную продукцию, в том числе упаковочную бумагу), так и со сбытом продукции, так как "клиенты не хотят работать с компаниями, которые имеют русские корни".

"Ситуация далеко не простая, но не трагичная с учетом общего вклада в EBITDA", - подытожил Шамолин.

Он отметил, что параллельно компания рассматривает создание мощностей по производству бумажной упаковки в других регионах мира. Конкретные планы он не привел.

В октябре 2021 года Segezha открыла трейдинговое подразделение в Сингапуре для реализации продукции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году компания сообщила, что может открыть представительство в Китае.