Segezha продала европейский бизнес по производству упаковки

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group продал расположенные в Европе мощности по производству упаковки - Segezha Packaging из-за невозможности обеспечивать их операционную деятельность на фоне санкционных ограничений.

"Транзакция проведена, они (активы в Европе и Турции - ИФ) проданы", - сообщил журналистам президент Segezha Михаил Шамолин в ходе телефонной конференции.

Он отказался назвать покупателя и цену сделки, но отметил, что "сделка была рыночной", продажа прошла "по рыночной цене".

"Проданы просто потому, что физически поддерживать их деятельность было невозможно, потому что мы не могли снабжать бумагой (сырьем для производства упаковки - ИФ), с одной стороны, из-за ограничений санкционных, с другой стороны, эти предприятия не могли покупать бумагу на европейском рынке, потому что производители бумаги отказывались им ее поставлять (...). И клиенты отказывались покупать продукцию, бумажные мешки, из-за того, что владелец европейских активов - российская компания. Поэтому поддерживать их операционную деятельность стало невозможно", - объяснил он причину продажи.

Речь идет о семи заводах по производству бумажной упаковки, расположенных в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии и ранее входивших в состав Segezha Packaging. Общая мощность этих предприятий составляет 704 млн мешков в год.

В отчете Segezha уточняется, что соглашение о продаже 100% доли в капитале компании Arka Merchants Limited и ее дочерних обществ (семь заводов Segezha Packaging) было заключено 22 февраля 2023 года.

"Руководство группы не ожидает существенного влияния данной сделки на финансовый результат группы. Выручка и чистая прибыль Arka Merchants Limited и ее дочерних предприятий за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, составили 13 млрд 747 млн руб. и 384 млн руб., соответственно, и отражены в результатах деятельности сегмента "Бумага и упаковка", - говорится в отчете.

Исходя из финансовых результатов Segezha за 2022 год (выручка - 106,8 млрд рублей, OIBDA - 24,7 млрд рублей) на зарубежные активы холдинга приходилось около 13% доходов компании и 1,5% OIBDA. При этом в сегменте "Бумага и упаковка" (второй по значимости в выручке Segezha и первый по OIBDA) заводы Segezha Packaging занимали соответственно 34% и 3,4%.

После продажи Segezha Packaging сегмент производства бумажной упаковки Segehza включает только российские заводы - в Карелии, Ростовской и Московской областях - общей мощностью 878 млн мешков в год.

О том, что Segezha изучает продажу европейских активов на фоне санкционного давления и сложностей в логистике Шамолин говорил еще в декабре 2022 года. Тогда он отмечал незначительный вклад этих предприятий в финансовый результат компании и их роль в качестве потребителей бумаги, производимой холдингом в России, и поставки которой стали практически невозможны из-за введенных ЕС ограничений. "Мы европейские активы всегда рассматривали не столько как атрибут EBITDA, прибыльности, сколько как канал продаж нашей бумаги на европейском рынке. Этот канал сейчас закрылся, мы свои объемы бумаги вынуждены перераспределять по другим рынкам глобально", - пояснял глава Segezha.

Тогда же он говорил о том, что параллельно компания рассматривает создание мощностей по производству бумажной упаковки в других регионах мира (среди направлений Шамолин перечислял Турцию, Египет, ЮАР, Малайзию, Вьетнам, Китай, Мексику).

В пятницу глава Segezha сообщил, что сейчас компания планирует сосредоточиться на инвестпроектах, связанных с повышением эффективности существующих мощностей, а более глобальные проекты, такие, как строительство производств в новых странах, компания отложит на более отдаленную перспективу.