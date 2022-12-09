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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Юрий Журавлев продал 7,22% "Русагро" ООО "Циркон-Холдинг"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Юрий Журавлев, который в марте стал покупателем 7,22% Ros Agro (головная структура группы "Русагро"), вышел из капитала компании, говорится в ее сообщении.

В марте сделка привела к тому, что Вадим Мошкович снизил эффективную долю владения холдингом до менее 50%. Сделка происходила на фоне санкций, которые ввел ЕС в отношении Мошковича.

Теперь Журавлев продал 1 973 599 акций, или 7,22%, головной компании "Русагро" ООО "Циркон-Холдинг". Другие подробности сделки не приводятся.

По данным ЕГРЮЛ, основная деятельность ООО "Циркон-холдинг" заключается в работе холдинговых компаний. Бенефициаром компании является физлицо Мария Погуляк.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина.

Ros Agrо Русагро Юрий Журавлев. Вадим Мошкович Евросоюз Циркон-Холдинг Мария Погуляк
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