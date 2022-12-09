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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

ММК разместил локальные облигации на $307,6 млн, заместив 62% выпуска евробондов-2024

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) разместил локальные облигации на $307,6 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2024 году, говорится в его сообщении.

В результате сделки компания смогла заместить около 62% от находившихся в обращении евробондов-2024.

При размещении облигации можно было оплатить евробондами с погашением в 2024 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам. Еврооблигациями были оплачены локальные бумаги на $119,1 млн, передачей прав - на $188,5 млн, говорится в сообщении. Срок погашения обмениваемых евробондов - 13 июня 2024 года, ставка купона - 4,375%, ближайшая дата выплаты купона приходится на 13 декабря.

Согласно закону, позволяющему российским компаниям выпуск "замещающих" облигаций, их параметры должны совпадать с параметрами обмениваемых евробондов. Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

ММК еще весной сообщал, что ищет варианты проведения выплат по евробондам (предыдущий купонный платеж по ним приходился на 13 июня). С августа компания находится под блокирующими санкциями США.

Магнитогорский металлургический комбинат ММК
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