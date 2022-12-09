"Мегафон" консолидировал 100% дистрибьютора телеком-оборудования Revo Charge

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" приобрело 30% в ООО "Рево Чардж Рус" (Revo Charge, дистрибьютор абонентского телеком-оборудования), консолидировав 100% долей компании, следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка была совершена 7 декабря. До этого 30% ООО принадлежало трем физлицам: Одилбеку Маннанову (20%), Артуру Иксанову (5%) и бывшему гендиректору "Мегафон Ритейла" Кириллу Шибанову (5%).

Ранее в "Мегафоне" говорили "Интерфаксу", что "ООО "Рево Чардж Рус" специализируется на поставках смартфонов, портативной техники, аксессуаров и другого абонентского оборудования и является единым центром дистрибуции для компаний, входящих в периметр холдинга USM (владелец оператора - ИФ).

ООО "Рево Чардж Рус" зарегистрировано в июле 2016 года. Выручка компании в 2021 году составила 27,5 млрд рублей, чистая прибыль – 454,3 млн рублей.