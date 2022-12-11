Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Южная Корея установила новый годовой рекорд экспорта

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Южной Корее зафиксировали новый рекордный годовой объем экспорта, сообщает "Ренхап" со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

В прошлом году Южная Корея экспортировала товары на сумму $644,4 млрд. По состоянию на 10 декабря, текущий показатель экспорта превысил рекорд 2021 года на 6,8%. По прогнозам министерства, до конца этого года Южная Корея может нарастить объем экспорта до $680 млрд.

При этом падение экспорта Южной Кореи в ноябре было максимальным за 2,5 года, с мая 2020 года, что обусловлено как ухудшением ситуации в глобальной экономике, так и забастовкой водителей грузовиков в стране.

Объем экспорта рухнул на 14% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – до $51,91 млрд. Снижение было зафиксировано по итогам второго месяца подряд.

Дефицит торгового баланса Южной Кореи в прошлом месяце составил $7,01 млрд по сравнению с профицитом в размере $2,973 млрд годом ранее.

Отрицательное сальдо отмечается восьмой месяц подряд. В результате по итогам 2022 года страна может зафиксировать внешнеторговый дефицит впервые с финансового кризиса в 2008 году.

Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" в пятницу обновил рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" в пятницу обновил рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Миллер назвал развитие темы газового хаба в Турции главным итогом встречи с Эрдоганом

Годовая инфляция в России в ноябре замедлилась до 11,98%

Годовая инфляция в России в ноябре замедлилась до 11,98%

В Segezha заявили, что бизнес-модель заводов IKEA в РФ сейчас под вопросом

Пожар в Химках затронул три крупные страховые компании и перестраховщика РНПК

Пожар в Химках затронул три крупные страховые компании и перестраховщика РНПК

ЦБ намерен развивать механизмы контроля долговой нагрузки граждан

ЦБ намерен развивать механизмы контроля долговой нагрузки граждан

SEC напомнила о необходимости своевременно раскрывать данные о криптовалютных рисках

SEC напомнила о необходимости своевременно раскрывать данные о криптовалютных рисках
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });