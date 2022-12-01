Падение экспорта Южной Кореи в ноябре стало максимальным за 2,5 года

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Падение экспорта Южной Кореи в ноябре было максимальным за 2,5 года, с мая 2020 года, что обусловлено как ухудшением ситуации в глобальной экономике, так и забастовкой водителей грузовиков в стране.

Объем экспорта рухнул на 14% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – до $51,91 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные министерства торговли, промышленности и энергетики. Снижение было зафиксировано по итогам второго месяца подряд.

Аналитики в среднем ожидали уменьшения на 11%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали сокращение на 10,5%.

Поставки полупроводниковой продукции за рубеж - главная статья экспорта страны - упали на 29,8%, нефтехимической - на 26,5%, стальной - на 10,6%. Между тем экспорт автомобилей подскочил на 31%, нефтепродуктов - на 26%.

Экспорт в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи, снизился на 25,5%, в страны АСЕАН - на 13,9%. При этом поставки в США выросли на 8%, в Европейский союз - на 0,1%.

В январе-ноябре экспорт увеличился на 7,8% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг рекордных $629,1 млрд.

Южнокорейский импорт в ноябре увеличился на 2,7% - до $59,2 млрд. Показатель продемонстрировал подъем по итогам 23-го месяца подряд, однако нынешние темпы роста являются минимальными с ноября 2020 года.

Эксперты прогнозировали повышение всего на 0,2%.

Дефицит торгового баланса Южной Кореи в прошлом месяце составил $7,01 млрд по сравнению с профицитом в размере $2,973 млрд годом ранее.

Отрицательное сальдо отмечается восьмой месяц подряд. В результате по итогам 2022 года страна может зафиксировать внешнеторговый дефицит впервые с финансового кризиса в 2008 году.