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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

ЦБ Южной Кореи ожидаемо повысил базовую ставку на 25 б.п. - до 3,5%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Банк Кореи повысил ставку семидневного РЕПО на 25 базисных пунктов - до 3,5% годовых, говорится в сообщении регулятора, опубликованном по итогам заседания в пятницу.

За увеличение базовой ставки проголосовали пять из семи руководителей корейского ЦБ, двое хотели сохранить ее на прежнем уровне.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал подъем до 3,5% годовых. Семнадцать из 21 респондента The Wall Street Journal также предполагали ее подъем на 25 б.п., при этом четверо экспертов не ожидали изменения.

Нынешнее повышение ставки стало десятым с начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в августе 2021 года. Сейчас она находится на максимальном уровне с ноября 2008 года.

Руководство Банка Кореи ожидает ослабления темпов экономического роста в этом году на фоне спада глобальной экономики и повышения процентных ставок. Предполагается, что темпы повышения ВВП будут ниже ожидавшихся в ноябре 1,7%.

Прогноз для инфляции на 2023 год сохранен на уровне 3,6%.

В декабре потребительские цены в стране выросли на 5%, в 2022 году - на 5,1%.

Банк Кореи Южная Корея
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