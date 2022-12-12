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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:08

Минфин предложил перенести консолидацию налоговыми агентами баз по НДФЛ на 2024 г.

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки, согласно которым на 2023 г. продлевается переходный период, в течение которого налоговые агенты при расчете ставки НДФЛ (с 2021 г. является прогрессивной - 13% и 15%) могут вести раздельное формирование налоговых баз.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта (N227038-8) и одобрены комитетом Госдумы по бюджету.

"Предлагается продлить на 2023 г. переходный период для налоговых агентов по НДФЛ, в течение которого в целях применения дифференцированных налоговых ставок они не должны определять консолидированные налоговые базы, то есть по-прежнему - как в 2022 г., так и в 2023 г. - консолидация базы будет осуществляться на стороне ФНС, соответственно, ФНС будет через налоговые уведомления направлять их налогоплательщикам и просить оплатить НДФЛ", - сказал, представляя поправку, замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Если у нас все равно ФНС аккумулирует информацию, почему это только на 2021-2023 гг., почему нельзя на постоянной основе сделать?" - спросила первый зампред комитета Госдумы по бюджету Ольга Ануфриева.

"У нас сейчас ФНС консолидирует базы с учетом льгот после закрытия налогового периода и направляет уведомления, которые должны быть исполнены до 1 декабря года, следующего до года налогового периода. Соответственно, если мы будем агрегировать прогрессивные налоговые базы 13% и 15% на стороне налоговых агентов, то прогрессивную ставку мы будем применять по мере выплаты доходов налогоплательщиками, и, соответственно, скорость поступления НДФЛ в доходах субъектов РФ возрастет", - пояснил Сазанов.

По его словам, министерство заинтересовано, в том, чтобы агрегация налоговых баз осуществлялась на стороне налоговых агентов, а не на стороне ФНС, но необходима готовность программного обеспечения.

Закон о введении прогрессивной ставки НДФ в виде 13% и 15% начал работу с 1 января 2021 г., он предусматривает раздельное формирование налоговыми агентами налоговых баз - зарплате, дивидендам, доходам по вкладам и ценным бумагам. Планировалась провести консолидацию налоговых баз с 2021 г., но компании финансового сектора заявили о неготовности программного обеспечения, в итоге был установлен переходный период на 2021-2022 гг. Действие этого периода внесенные поправки продлевают на 2023 г. В итоге налоговые агенты будут обязаны вести консолидированную базу для применения конкретной ставки по каждому налогоплательщику с 2024 г.

Законопроект панируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 13 декабря.

Минфин РФ Алексей Сазанов Госдума
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