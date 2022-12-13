Госдума перенесла консолидацию налоговыми агентами баз по НДФЛ на 2024 год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые продлевают на 2023 год переходный период, в течение которого налоговые агенты при расчете ставки НДФЛ (с 2021 года. является прогрессивной - 13% и 15%) могут вести раздельное формирование налоговых баз.

Правительство внесло эту поправку в палату на прошлой неделе ко второму чтению законопроекта № 227038-8.

"Предлагается продлить на 2023 год переходный период для налоговых агентов по НДФЛ, в течение которого в целях применения дифференцированных налоговых ставок они не должны определять консолидированные налоговые базы, то есть по-прежнему - как в 2022 году, так и в 2023 году - консолидация базы будет осуществляться на стороне ФНС, соответственно, ФНС будет через налоговые уведомления направлять их налогоплательщикам и просить оплатить НДФЛ", - говорил в Госдуме, представлвяя поправку замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, министерство заинтересовано, в том, чтобы агрегация налоговых баз осуществлялась на стороне налоговых агентов, а не на стороне ФНС, но необходима готовность программного обеспечения.

Закон о введении прогрессивной ставки НДФЛ в виде 13% и 15% вступил в силу с 1 января 2021 года, он предусматривает раздельное формирование налоговыми агентами налоговых баз - по зарплате, дивидендам, доходам по вкладам и ценным бумагам.

Планировалась провести консолидацию налоговых баз с 2021 года, но компании финансового сектора заявили о неготовности программного обеспечения, в итоге был установлен переходный период на 2021-2022 год. Действие этого периода внесенные поправки продлевают на 2023 года. В итоге налоговые агенты будут обязаны вести консолидированную базу для применения конкретной ставки по каждому налогоплательщику с 2024 года.