Европа из-за холодов начала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Расход газа из хранилищ Европы под влиянием холодной погоды превысил средние значения для этого времени за последние годы. Холодная погода - значительно ниже средних многолетних значений - заставляет отрасль тратить все больше газа, несмотря на призывы политиков экономить топливо. На наступившей неделе погода в Европе обещает быть еще на один-два градуса прохладнее, чем на минувшей неделе.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в воскресенье был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,3 млн куб. м на 12 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах составляет $1560 за тысячу кубометров.

Вслед за европейскими выросли и цены в Азии. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - достиг $1303.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю составила в среднем 10% от энергобаланса по ЕС, сообщает ассоциация WindEurope. Однако в ноябре ветряки обеспечивали долю в два раза больше.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе снизился до 88,48% - это на 10,6 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 8 декабря запасы "похудели" на 0,5 процентных пункта. Это был новый максимум с начала сезона отбора.

С 6 по 9 декабря отбор газа из ПХГ региона превышал средние значения за последние пять лет.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 70%, что почти повторяет ноябрьский показатель (69%).

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка. Страна активно наращивает экспорт газа (прежде всего в Европу), а добыча растет меньшими темпами.

За очередную отчетную неделю (закончилась 2 декабря) из ПХГ было изъято 0,6 млрд куб. м газа. Текущий уровень резервов составляет около 72%, что на 2 процентных пункта ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это существенно меньше уровня резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.