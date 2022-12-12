Кабмин направит свыше 1,4 млрд руб. на ряд проектов по переработке продукции АПК

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит свыше 1,4 млрд рублей на создание и модернизацию объектов по переработке сельхозпродукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, за счет этих средств будут реализованы проекты в Волгоградской, Калининградской и Смоленской областях. Речь идет о проектах по глубокой переработке зерна, рыбы, производству сухих молочных продуктов.

"Такие предприятия - важная часть успешного развития отечественного сельского хозяйства, надежная гарантия повышения продовольственной безопасности России и, конечно, обеспечения наших граждан качественными продуктами питания. Мы будем и дальше поддерживать перспективные инвестпроекты в агропроме", - подчеркнул Мишустин.

Как сообщается в телеграм-канале правительства, Волгоградская область получит более 1,1 млрд рублей на завершение строительства завода глубокой переработки кукурузы. Предприятие будет производить крахмал, крахмальную патоку, кукурузный глютен и другие виды продукции.

В Калининградскую область будет направлено 181,6 млн рублей на строительство нового цеха рыбзавода. Он специализируется на переработке и консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков.

Смоленская область получит 132,8 млн рублей на строительство предприятия по производству сухих молочных продуктов.