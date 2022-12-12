Безработица в ОЭСР в октябре осталась на рекордно низком уровне в 4,9%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре составила 4,9%, удерживаясь на рекордно низком уровне уже в течение пяти месяцев.

Количество безработных в странах ОЭСР в октябре также слабо изменилось, оставшись на уровне примерно 33,3 млн.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце составила 5,2%, среди мужчин - на уровне 4,7%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) опустился до 11% с 11,1%, среди людей старшего поколения (25 лет и выше) - сохранился на отметке 4,1%.

В еврозоне безработица в октябре снизилась на 0,1 процентного пункта, до 6,5%, обновив минимум с 1990 года, а в Европейском союзе показатель опустился до 6% с 6,1%. Самое существенное снижение безработицы наблюдалось в Австрии, Финляндии, Греции и Испании.

В США безработица выросла до 3,7% с 3,5%, в Израиле - до 4,1% с 3,8%. В Японии доля безработного населения осталась на уровне 2,6%, в Канаде - на уровне 5,2%. Тем временем в Австралии показатель опустился до 3,4% с 3,5%, в Колумбии - до 10,9% с 11,3%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.