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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Реальные доходы населения в ОЭСР во II квартале снизились на 0,5%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Реальные доходы населения стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во втором квартале 2022 года сократились на 0,5%, несмотря на рост реального ВВП в расчете на душу населения на 0,3%.

Реальные доходы снижаются третий квартал подряд на фоне продолжающегося роста потребительских цен.

В первом квартале первый показатель снизился на 1,1%, в то время как второй вырос на 0,2%.

Доходы населения снизились на 1,2% во Франции и на 1,1% в Канаде и Великобритании. В США показатель опустился на 0,4%.

Тем временем в Италии показатель не изменился, а в Германии вырос на 0,4%.

При этом по сравнению с допандемийным четвертым кварталом 2019 года реальные доходы населения стран ОЭСР в расчете на душу населения выросли на 2%, ВВП на душу населения - на 2,3%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

ОЭСР
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