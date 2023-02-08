Реальные доходы населения в ОЭСР в III квартале выросли впервые за 1,5 года

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года реальные доходы населения стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) увеличились впервые за шесть кварталов - с января-марта 2021 года.

Подъем составил 0,2% в поквартальном выражении. При этом реальный ВВП в расчете на душу населения вырос на 0,3%.

В третьем квартале 2022 года повышение реальных доходов было отмечено в девяти из 21 государства, данные по которым были известны, сообщается в отчете ОЭСР. Наиболее значительный прирост произошел в Австрии - на 10,1%, в том числе из-за госсубсидий населению. При этом снижение произошло в таких странах, как Канада (-0,5%) и Великобритания (-0,6%).

При этом по сравнению с допандемийным четвертым кварталом 2019 года реальные доходы населения выросли на 1,9%, ВВП на душу населения - на 2,7%.

Для сравнения, во втором квартале прошлого года реальные доходы населения в государствах ОЭСР упали на 0,6%, в то время как реальный ВВП на душу населения вырос на 0,3%. В первом квартале первый показатель уменьшился на 1,2%, второй - повысился на 0,1%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.