Рубль активно дешевеет к доллару и евро в ожидании новостей о новых санкциях

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании сообщений о новых антироссийских санкциях.

Курс доллара составил 62,99 руб. в 15:00, что на 56,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 66,73 руб./, подорожав на 1,18 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 83,81 копейки - до 64,67 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 2,6 копейки - до 9 рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов в ожидании развития событий на тему санкций. Ожидается, что позднее в понедельник или во вторник станут известны детали девятого пакета санкций ЕС против России, который еще находится в стадии согласования, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС.

По его словам, главы МИД стран ЕС имеют разное мнение по поводу новых санкций, и необходимо добиться еще согласия по ряду вопросов. Он добавил, что это не будет простой задачей.

На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести очередной пакет санкций против России. В рамках новых мер ЕК хотела бы включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, среди которых - российские военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии, оборонные предприятия. Помимо этого, ЕК хочет ввести запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со "Всероссийским банком развития регионов", а также на вещание четырех российских каналов СМИ.

Кроме того, ЕК хотела бы введения новых мер в сфере экономики, в частности, направленных на российские энергетический и горнодобывающий сектора, "включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую отрасль России".

В свою очередь портал Politico отмечал, что ЕК в рамках новых санкций против РФ предлагает включить в "черные списки" 169 структур и ограничить поставки ряда товаров с целью ослабить промышленность России, включая военную.

Заметная разница в динамике доллара и евро обусловлена их положением на рынке Forex. Евро активно повышается в паре с долларом перед заседаниями Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). ФРС подведет итоги двухдневного заседания в среду, ЕЦБ огласит решение относительно денежно-кредитной политики в четверг.

Кроме того, Минтруда США во вторник обнародует данные о динамике потребительских цен в ноябре, за которыми внимательно следят участники рынков. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют замедление инфляции до 7,3% с октябрьских 7,7%.

Рынок ожидает, что по итогам заседания ФРС ключевая процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, тогда как на предыдущих четырех встречах регулятор повышал ставку на 75 б.п.

При этом инвесторы опасаются, что ставка Федрезерва может достичь 5% и удерживаться на этом уровне в течение продолжительного времени, если инфляция останется существенно выше таргетируемого уровня в 2%.

Указ президента РФ об ответных шагах в связи с введением потолка цен на российскую нефть будет издан в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В ближайшие дни это обсуждение (об ответных мерах - ИФ) будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, готов ли соответствующий указ президента.

Он напомнил, что президент РФ на днях сказал, что ответные меры Москвы на введение Западом "потолка" цен будут оформлены в виде президентского указа. "Президент сказал также, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются", - добавил Песков.

Цены на нефть перешли к снижению днем в понедельник, несмотря на позитивное начало недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени составляет $75,41 за баррель, что на 0,91% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,48 за баррель, что на 0,76% меньше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 11,1%, WTI - на 11,2%. Оба контракта завершили торги на минимумах с декабря 2021 года.

Главным негативным фактором для нефтяных котировок остаются опасения по поводу рецессии в мировой экономике и, как результат, падения спроса на топливо.

Трейдеры боятся, что на фоне данных о сохранении высокого уровня деловой активности в США и достаточно высокой инфляции Федрезерв продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики и не станет торопиться со снижением ставок. Это может замедлить экономический рост в Соединенных Штатах и в мире в целом или даже привести к глобальной рецессии, что понизит спрос на топливо.

"В понедельник на валютной секции Московской биржи рубль снижается по отношению к доллару. Котировки находятся вблизи отметки 62,5. Локальные распродажи обусловлены негативным новостным фоном. Также давление на котировки рубля оказывает снижающаяся нефть. В свою очередь, ближе к середине-концу декабря рубль получит дополнительную поддержку в виде реализации экспортной выручки. Пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27 число", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"В пятницу рубль сумел укрепиться на 0,5%, до 62,4 за доллар. Похоже, экспортеры продолжают постепенно наращивать предложение иностранной валюты. Однако доллар в пятницу и сегодня утром глобально дорожал, так как помесячная производственная инфляция в США (данные вышли в пятницу) в ноябре оказалась выше, чем ожидалось. Это может говорить о том, что и рост потребительских цен в стране в ноябре замедлился меньше, чем рассчитывали инвесторы. В этих условиях комментарии Федрезерва на этой неделе могут остаться довольно жесткими, хотя темп повышения ставки и замедлится. Сегодня на неликвидном рынке рубль дешевел до 63. Однако мы ждем, что экспортеры по-прежнему будут поддерживать рубль в преддверии налоговых и дивидендных выплат, и рубль постепенно укрепится до 62,2 за доллар. На глобальном рынке в центре внимания будут данные по инфляционным ожиданиям в США", - отмечает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Неопределенность относительно транспортных потоков с российским сырьем и неоднозначный новостной фон касательно очередного санкционного пакета ЕС могут провоцировать волатильность рубля, тем более в условиях неустойчивых сырьевых котировок. По последним оценкам Reuters, средний за последние 5 дней дисконт Urals к Brent расширился до $27,4 за баррель при падении Brent до $76,1 за баррель. Однако в то же время ОПЕК+ продолжает чутко реагировать на структурные риски для сырьевых рынков в свете падения цен на нефть и поступательного ухудшения прогнозов спроса различными агентствами в 2023 году", - говорят аналитики Росбанка.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 2 базисных пункта - до 7,54% и 7,81% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.