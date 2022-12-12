Александр Абрамов снизил долю в "Инвест АГ" ниже контроля

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Александр Абрамов снизил свою долю в холдинговой компании ООО "Инвест АГ" ниже контрольной. По данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе пакет основателя Evraz сократился с 64,15% до 49,15%.

Доля младшего партнера Абрамова по бизнесу, Александра Фролова, не изменилась (32,02%).

Новым совладельцем "Инвест АГ" стал основной собственник девелоперской компании "Ферро-Строй" Андрей Дудко, ему теперь принадлежат те же 15%, на которые сократилась доля Абрамова.

Миноритарные доли по-прежнему принадлежат топ-менеджменту - у Сергея Лудина 0,64%, у Владимира Шилькова 0,27%, при этом пакет Сергея Братухина (2,92%) недавно перешел к Борису Братухину. Менеджеры вошли в состав владельцев компании в начале 2020 года, Абрамов говорил Forbes, что в "Инвест АГ" существует такая же система долгосрочной мотивации, как и в Evraz, где руководство получает бонусы не только деньгами, но и акциями.

"Инвест АГ" через дочерние компании участвует в ряде девелоперских проектов, владеет недвижимостью, земельными участками и другими активами.