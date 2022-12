Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Уходящая неделя запомнится задержанием директора обанкротившейся биржи FTX: главе "криптовалютного карточного домика" Сэму Банкман-Фриду грозит до 115 лет заключения. В Twitter снова не обошлось без турбулентности: компания распустила Совет доверия и безопасности и заблокировала аккаунты журналистов, которые писали о соцсети и её владельце Илоне Маске. Американские сенаторы не оставляют попыток пролоббировать блокировку TikTok, а Alibaba остается без новейших чипов ARM.

Главу обанкротившейся криптобиржи FTX задержали на Багамах

Главный исполнительный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Банкман-Фрид на этой неделе был задержан на Багамских островах по запросу властей Соединенных Штатов.

Власти США возбудили уголовное дело против Банкмана-Фрида и, вероятно, будут добиваться его экстрадиции. Он подозревается в мошенничестве и манипулировании ценами на криптовалюты.

Как сообщил Bloomberg, Бэнкман-Фриду грозит до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем восьми обвинениям, выдвинутым Минюстом США. "Хотя вряд ли он будет приговорен к такому длительному сроку", - уточняет агентство.

Американский бизнесмен постоянно проживает на Багамах, здесь же зарегистрирована биржа FTX, которая инициировала процедуру банкротства 11 ноября.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Минюст США проводят проверку в отношении FTX. Глава SEC Гэри Генслер заявил, что Банкман-Фрид "построил карточный домик на основании обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий на криптовалютном рынке".

Twitter распустил Совет доверия и безопасности и заблокировал аккаунты журналистов

Руководство Twitter решило распустить действовавший при компании с 2016 года консультативный Совет доверия и безопасности, который должен был помогать сервису бороться с распространением ненавистнических сообщений, вредоносного контента и других проблем.

В совет входили около сотни представителей независимых гражданских, правозащитных и других организаций. Предполагалось, что участники совета вечером 12 декабря встретятся с представителями Twitter. Однако незадолго до начала встречи компания уведомила членов совета по электронной почте о его роспуске.

Совет доверия и безопасности на добровольной основе давал экспертные оценки и консультировал руководство компании, но не имел прав на принятие решений.

Тема модерации в Twitter на этой неделе прозвучала и в связи с блокировкой аккаунтов нескольких журналистов, которые писали о компании и ее владельце Илоне Маске. Сервис временно заморозил микроблоги Райана Мака из New York Times, Дони О'Салливана из CNN, Дрю Харвелла из Washington Post, Мэтта Байндера из Mashable, Майки Ли из Intercept, а также страницы независимых журналистов Аарона Рупара, Кита Олбермана и Тони Вебстера. Также не работает аккаунт соцсети Mastodon, которую часто называют конкурентом Twitter.

Блокировка продлится семь дней и связана с тем, что журналисты публиковали данные о местонахождении Маска, объяснил сам бизнесмен.

Microsoft купит 4% акций оператора Лондонской фондовой биржи LSEG

Корпорация Microsoft купит 4% акций оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group Plc (LSEG) у консорциума инвесторов Blackstone и Thomson Reuters.

Microsoft и LSEG также заключили 10-летнее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого американский IT-гигант будет поставлять LSEG-технологии нового поколения для обработки данных и аналитики, говорится в пресс-релизе Microsoft. LSEG, в свою очередь, выделит не менее $2,8 млрд на закупку технологий и соответствующей инфраструктуры у Microsoft.

Вице-президент подразделения облачных технологий и искусственного интеллекта Microsoft Скотт Гатри войдет в совет директоров LSEG.

Пакет акций LSEG, покупаемый Microsoft, оценивается в 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд) с учетом рыночной цены бумаги компании на закрытие торгов в пятницу, пишет MarketWatch. Сумма, которую Microsoft направит на выкуп акций, в пресс-релизе не уточняется. Blackstone и Thomson Reuters получили долю в LSEG после закрытия сделки по продаже Refinitiv.

Thomson Reuters со своей стороны заявила, что направит порядка $1 млрд от продажи на выплаты акционерам и развитие бизнеса.

Закрытие сделки по продаже акций ожидается в первом квартале 2023 года.

От Meta потребовали $2 млрд за разжигание гражданской войны в Эфиопии

Эфиопские активисты совместно с кенийской правозащитной группой Katiba Institute при поддержке некоммерческой юридической организации Foxglove подали иск в Верховный суд Кении на компанию Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и потребовали $2 млрд компенсации за разжигание гражданской войны в Эфиопии, сообщает Quartz.

Meta обвиняют в обилии жестокого контента в Facebook (соцсеть принадлежит запрещенной в РФ Meta), который "способствовал нападениям во время двухлетнего конфликта (в Эфиопии - ИФ)".

Истцы требуют, чтобы Meta больше инвестировала в модерацию контента, ориентированного на Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток, акцентируя внимание на странах, которые "уязвимы для войн и конфликтов", передает Bloomberg. Они также призывают Meta улучшить условия работы модераторов контента.

Meta в ответ на критику заявила, что регулярно инвестирует в соблюдение правил против разжигания ненависти и подстрекательства к насилию.

В США представили законопроект о блокировке TikTok

Американский сенатор Марко Рубио представил законопроект о запрете работы китайского сервиса коротких видео TikTok на территории США, сообщает CBS во . Инициатива мотивирована угрозой национальной безопасности.

Документ уже получил поддержку двух партий в Палате представителей.

Законодатели обеспокоены тем, что владеющая соцсетью компания ByteDance согласно китайскому законодательству должна предоставить данные приложения коммунистической партии Китая, которые могут использоваться для слежки за американцами.

Сейчас TikTok запрещен в пяти штатах: Небраске, Техасе, Мэриленде, Южной Каролине и Южной Дакоте. Два года назад власти США пытались заблокировать TikTok и запретить гражданам скачивать приложение, однако эти планы остановил суд.

Alibaba лишится чипов ARM из-за санкций

Китайский технологический гигант Alibaba не сможет закупать современные чипы ARM из-за экспортного контроля США и Великобритании, передает The Verge.

ARM пришла к выводу, что не может продавать Alibaba последние чипы серии Neoverse V, поскольку США и Великобритания не предоставят лицензии на их экспорт в Китай.

В октябре США ввели масштабные ограничения на продажу чипов в Китай, чтобы подорвать военные и технологические возможности Пекина. Такие производители, как Intel и Micron, должны получить лицензию министерства торговли США на экспорт оборудования для производства микросхем и полупроводников китайским компаниям. Аналогичные экспортные ограничения ввела и Великобритания.

Китайское агентство "Синьхуа" в свою очередь сообщило, что КНР подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против США по поводу контроля за экспортом микросхем.

Тем не менее ужесточить контроль за экспортом оборудования для производства передовых чипов в Китай вслед за США согласились Нидерланды и Япония, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз принял декларацию о цифровых правах

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Роберта Метсола и премьер-министр Чехии (страны-председателя Совета ЕС) Пётр Фиала подписали декларацию о цифровых правах и принципах ЕС.

Документ провозглашает приверженность ЕС "безопасной, надежной и устойчивой цифровой трансформации, в центре которой находятся люди". Документ устанавливает равноценность прав граждан в реальном и виртуальном мире, а принципы, закрепленные в декларации, станут ориентиром в работе над новыми инициативами, подчеркивает Еврокомиссия.

Закрепленные положения должны способствовать доступности высокоскоростного интернета для всех граждан ЕС, беспрепятственный доступ к государственным услугам в интернете, безопасную цифровую среду для детей и сохранность персональных данных, заявили в ЕК.

Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов мира

Американская Apple Inc. заняла первое место в рейтинге 500 самых влиятельных брендов в мире по версии исследовательской компании World Brand Lab (WBL).

Прошлогодний лидер Google опустился на третье место. Второе заняла Microsoft Corp.

В десятке наиболее влиятельных брендов мира восемь мест занимают американские компании, в том числе, Amazon.com Inc., Walmart Inc., McDonald's Corp., Coca-Cola Co. и Tesla. Исключением стали два автопроизводителя: японская Toyota Corp. и немецкая Mercedes-Benz (принадлежит Daimler).