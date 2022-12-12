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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Рынок акций РФ замедлил снижение на фоне отскока нефти

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник замедлил снижение на фоне коррекционного роста нефти (Brent превысила $78 за баррель) и наметившегося отскока на биржах в США; индекс МосБиржи удержался выше отметки 2170 пунктов, при этом подорожали расписки TCS Group (+4,1%) на фоне задержки с принятием 9-го пакета антироссийских санкций ЕС.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2173,16 пункта (-0,2%, днем индекс опускался в район 2160 пунктов), индекс РТС - 1088,86 пункта (-0,9%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 по Москве подрос до 62,88 рубля (+0,45 рубля).

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