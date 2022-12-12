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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Нефтеперерабатывающая PBF Energy выкупит свои акции на сумму до $500 млн

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - PBF Energy, одна из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих компаний США, объявила программу buyback объемом $500 млн.

Компания планирует выкупать свои акции различными способами, включая открытый рынок и частные сделки.

"PBF не обязана покупать акции в рамках программы buyback, и выкуп может быть приостановлен или прекращен в любое время без предварительного уведомления", - говорится в сообщении.

Котировки акций компании подскочили на 8% в ходе торгов в понедельник. Рыночная стоимость PBF Energy с начала текущего года выросла в 2,7 раза (до $4,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 опустился на 17%.

PBF Energy США
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