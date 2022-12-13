Субсидирование ж/д перевозок топлива с 1 апреля 2023 года расширится на ряд регионов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Субсидирование поставок бензина, дизтоплива и керосина при перевозке железнодорожным транспортом с 1 апреля 2023 года расширится на ряд регионов, сообщает во вторник пресс-служба правительства.

Согласно подписанному главой правительства РФ Михаилом Мишустиным постановлению, перевозки таких нефтепродуктов по льготному тарифу станут возможны не только на Дальний Восток, но и в ряд регионов Сибирского федерального округа, а именно в Красноярский край и Иркутскую область.

В федеральном бюджете на субсидирование программы в 2023 году предусмотрено 9,3 млрд рублей, в 2024 году - 9,6 млрд рублей, в 2025 году - 10,2 млрд рублей.

Программа субсидирования перевозок нефтепродуктов по железной дороге заработала с 2022 года, придя на смену действовавшему механизму "дальневосточного демпфера". На её реализацию из федерального бюджета в 2022 году было потрачено около 9,8 млрд рублей.