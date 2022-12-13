МТС получила согласие инвесторов на прямые выплаты по евробондам

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" получило согласие держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2023 году на осуществление прямых выплат по ним, сообщила компания.

МТС 21 ноября отметила, что предложила инвесторам одобрить корректировку условий обслуживания евробондов, разрешив, в частности, прямые платежи по ним. Компания сообщала, что, на фоне введения масштабных санкций в отношении РФ, а также разрешительной системы в отношении платежей из РФ в пользу получателей в определенных юрисдикциях, она ограничена в возможностях доводить платежи в соответствии с первоначальными условиями выпуска.

Собрание держателей евробондов прошло 13 декабря, предложенные изменения были одобрены, говорится в сообщении МТС.

Одобренные изменения предполагают, что прямой платеж может быть произведен держателям евробондов, владеющим ими на дату закрытия реестра через НРД или другие российские кастодианы. Также прямые выплаты смогут получать инвесторы, которые владеют евробондами через иностранного номинального держателя, для этого им нужно будет направить заявление в адрес компании.

Платежи держателям еврооблигаций, которые не отвечают требованиям либо не подали в установленном порядке заявление на получение прямых платежей, будут по-прежнему осуществляться в соответствии с первоначальными условиями выпуска, но только после того, как получены все необходимые регуляторные лицензии от компетентных иностранных и российских органов. В этой ситуации платежи будут подлежать осуществлению в течение 10 дней с даты, которую компания определит по своему исключительному усмотрению, установив, что все необходимые разрешения получены.

Кроме того, предложения МТС предполагали увеличение льготного периода для выплаты процентов по евробондам, которые компания должна заплатить в ноябре, с 30 до 60 календарных дней, для выплаты основного долга, а также остальных процентов и сумм по займу – с 5 рабочих или 30 календарных дней, в зависимости от обстоятельств, до 45 календарных дней.

Таким образом, купонный платеж, который приходился на 30 ноября, может быть осуществлен в течение 60 календарных дней с этой датой, то есть до 30 января 2023 года.

Еврооблигации на $500 млн МТС разместила в мае 2013 года, ставка по ним составляет 5%.