ЦБ обяжет страховщиков жизни выплачивать инвестдоход независимо от санкций

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Банк России планирует обязать страховщиков жизни выплачивать дополнительный инвестиционный доход по договорам добровольного страхования жизни независимо от санкций, сообщает регулятор. Такие требования к продуктам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) содержатся в опубликованном проекте указания ЦБ, который вносит изменения в действующий порядок.

По мнению Банка России, документ направлен на повышение ценности таких страховых продуктов для потребителей и защиту их интересов. "Страховщики не могут перекладывать на клиентов риски санкций и отказывать в выплате инвестиционного дохода, даже если не получают от контрагентов необходимых сумм из-за блокировки платежей по иностранным активам", - отмечает регулятор.

Кроме того, документ предусматривает установление максимального срока для страховой выплаты - 30 дней с момента получения заявления от клиента. Также планируется изменить подход к расчету страховой выплаты по риску смерти, который будет учитывать текущую экономическую ситуацию. Дополнительно предлагается специальный коэффициент при расчете размера выплаты (он учитывает возраст застрахованного лица, срок действия договора и способ уплаты премии) "дифференцировать в зависимости от значения ключевой ставки Банка России", говорится в проекте документа.

Новации не применяются для полисов стоимостью выше 1,5 млн рублей, как и ряд предыдущих требований к полисам защиты жизни, следует из проекта указания ЦБ.

Комментируя документ, источник на рынке страхования жизни в интервью "Интерфаксу" предположил, что новые подходы регулятор будет применять к новым договорам при их заключении, но не к действующим, заключенным в других экономических реалиях.

"В этом случае решения регулятора подталкивают на перспективу страховщиков жизни к отказу от использования действующих конструкций договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Сегодня, при инвестировании в российские активы (такова в настоящее время политика инвестирования по линии ИСЖ), рисков невыплаты инвестдохода клиентам практически нет. Но в перспективе, по мере открытия рынков, страховщикам жизни придется учитывать, что по полисам ИСЖ страновые и риски контрагентов лежат на них. Поэтому инвестиции в ряд активов по таким программам станут просто невозможны из-за высоких рисков. Впрочем, если закон о долевом страховании жизни (ДСЖ) будет принят в РФ в следующем году, то с учетом переходного период, страховщики жизни смогут подготовиться к новой реальности. В ДСЖ, по замыслу законодателей и согласно международной практике, риски лежат на самом страхователе. ИСЖ как вид страхования уйдет в прошлое, а инвестирование по полисам НСЖ станет более консервативным", - считает собеседник агентства.