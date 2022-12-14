Японский индекс оптимизма Танкан в IV квартале снизился до минимума с начала 2021 г.

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, опустился в октябре-декабре до 7 пунктов - минимального значения с первого квартала 2021 года, свидетельствуют данные Банка Японии.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 6 пунктов с 8 пунктов в третьем квартале, отмечает Trading Economics.

Танкан продолжает опускаться уже четыре квартала подряд на фоне усиления ценового давления и растущих опасений ослабления глобального спроса.

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности, увеличился в октябре-декабре до минус 2 пунктов с минус 4 пунктов в третьем квартале. Эксперты ожидали снижения до минус 6 пунктов.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, в четвертом квартале подскочил до 19 пунктов с 14 пунктов в предыдущие три месяца. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение индекса до 17 пунктов.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры опустился до 6 пунктов с 9 пунктов в третьем квартале, компаний непроизводственного сектора - остался на уровне 11 пунктов. Эксперты в среднем прогнозировали первый показатель на уровне 6 пунктов, второй - 16 пунктов.

Опрос Банка Японии также показал, что крупные местные компании планируют увеличить капиталовложения в текущем финансовом году, который завершится в марте 2023 года, на 19,2%. Три месяца назад они прогнозировали повышение на 21,5%.

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма. ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку 99% из более чем 10 тыс. опрашиваемых компаний обычно отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать достаточно полную картину происходящего в экономике.