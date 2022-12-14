Ozon докапитализировал дочернюю микрокредитную компанию

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ozon докапитализировал дочернюю микрокредитную компанию "Озон Кредит" для обеспечения норматива достаточности собственных средств.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, уставный капитал МКК "Озон Кредит" вырос с 1 млн рублей до 351 млн рублей. Это связано с обеспечением норматива достаточности собственных средств, установленного Банком России, объяснил "Интерфаксу" CFO Ozon Fintech Виктор Танцырев.

"Финтех-направление Ozon активно развивает услуги финансирования продавцов на базе собственной МКК "Озон Кредит". Такие услуги покрывают весь спектр потребностей клиентов: от долгосрочного беззалогового кредитования на срок до 12 месяцев до краткосрочного финансирования поставок (факторинга). За 2022 год "Озон Кредит" значительно расширила объем операций за счет диверсификации тарифных ставок, расширения спектра услуг и, как следствие, растущего спроса со стороны продавцов, в первую очередь, сегмента МСБ", - заявил Танцырев.

Он уточнил, что на данный момент Ozon не планирует переводить "дочку" в статус микрофинансовой компании (МФК).

Ozon учредил микрокредитную компанию "Озон Кредит" в феврале 2021 года.

Микрокредитная компания (МКК) - это вид микрофинансовой организации, которая имеет право привлекать средства юрлиц и акционеров, но не может привлекать средства физлиц (не являющихся их учредителями) и выпускать облигации. Закон запрещает МКК выдавать одному заемщику потребительские займы на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.