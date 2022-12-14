Структура "Росатома" открыла в Москве производство батарей для электротранспорта

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Компания-интегратор атомной отрасли по системам накопления энергии ООО "РЭНЕРА" (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ") открыла новое сборочное производство литий-ионных систем накопления энергии на территории Московского завода полиметаллов (АО "МЗП"), сообщил "ТВЭЛ".

На МЗП организовано серийное производство батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии. Годовой объем выпуска продукции составит до 150 МВт*ч батарей для стационарных систем (совокупная емкость выпускаемых устройство) или порядка 2 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, говорится в сообщении.

В портфель заказов на 2023 год входят тяговые аккумуляторные батареи для городского общественного электротранспорта. Также запланирован выпуск опытных образцов батарей для линейки легкового электротранспорта российского производства. Подтвержденные потребности на стационарные системы накопления энергии составляют не менее 50 МВт*ч, отметили в "ТВЭЛ".

В октябре "РЭНЕРА" также начала строительство завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей в Калининградской области на площадке "замороженной" Балтийской АЭС.

Литий-ионные батареи предприятия будут устанавливаться в электробусах, электромобилях, спецтехнике, также предприятие будет производить стационарные системы накопления энергии, применяемые в электросетевом комплексе и на промышленных предприятиях для обеспечения бесперебойного питания и покрытия пиков нагрузки.