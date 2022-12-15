"Газпром" сравнил развитие в ЕС новых терминалов СПГ с покупкой стаканов вместо воды

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Власти европейских стран пытаются решить проблему дефицита энергоресурсов путем развития инфраструктуры - терминалов приема СПГ, однако отрасль остается недоинвестированной в части добычи, заявил заместитель начальника департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус.

"Столкнувшись с проблемой нехватки газа, европейские компании пытаются решить ее путем активного развития приемной СПГ инфраструктуры. В результате, образно выражаясь, происходит попытка удовлетворить энергетическую жажду путем покупки стаканов, а не воды", - сказал он форуме "Газ России 2022".

"Пытаясь решить проблему нехватки газа, европейские государства выделяют субсидии, исчисляемые сотнями миллиардов евро, для покупки СПГ по баснословным ценам; национализируют крупные энергетические компании и обсуждают возможность введения потолка цен на газ. Дефицит газа на европейском рынке уже привёл к изменению торговых потоков и росту цен во всём мире. Ажиотажный спрос на газ в странах ЕС впервые за долгое время привел к "европейской ценовой премии"", - констатировал докладчик.

Он отметил, что средняя цена газа на европейских торговых площадках по сравнению с 2021 годом выросла в 2,5 раза, а по сравнению с 2020 годом - в 13 раз.

"Цены на газ в Европе продолжает лихорадить и сейчас. А меры, которые предпринимаются для их стабилизации, в ряде случаев противоречат законам рыночной экономики и не дают желаемого результата", - отметил Полоус.