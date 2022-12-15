Отбор газа из ПХГ Европы обновил рекорд

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Отбор газа из подземных хранилищ Европы обновил рекорд для этих календарных дат за всю историю наблюдений (последние 12 лет).

За газовые сутки 13 декабря запасы "похудели" на 0,73 процентных пункта. Это новый максимум с начала сезона отбора. Также максимальный по величине суточный отбор на эту дату за всю историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

До конца недели прогноз обещает региону ясную или малооблачную погоду с сильными морозами по ночам. Это потребует более интенсивного сжигания запасов газа.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в среду был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

В Европе продолжает холодать. Первые две недели декабря могут стать самыми морозными за последние несколько лет. На этой неделе регион ждет малооблачная или ясная погода с сильным понижением температуры в ночные часы.

По оценке Федерального сетевого агентства Германии, на текущей неделе температура воздуха будет на 3,18 градуса ниже нормы (среднего показателя за последние четыре года). Для прошлой недели прогноз температуры воздуха по Германии составлял минус 2,38 градуса к норме.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на $1460 за тысячу кубометров.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за три дня текущей недели обеспечила в среднем 11% энергобаланса по ЕС после 10% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope. В ноябре вклад ветряков был два раза больше.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

С 6 декабря отбор газа из ПХГ региона превышает средние значения за последние пять лет (без учета выходных, когда спрос и отбор падает). Холодная погода - значительно ниже средних многолетних значений - заставляет отрасль тратить все больше газа несмотря на призывы политиков экономить топливо.

Текущий уровень запасов в Европе снизился до 86,59% – это на 10,2 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 13 декабря запасы "похудели" на 0,73 процентных пункта. Это новый максимум с начала сезона отбора. Также максимальный по величине суточный отбор на эту дату за всю историю наблюдений GIE. Впереди в Европе еще более сильные холода и большие отборы.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году – самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 68%, при таком же показателе в среднем за ноябрь. При этом последние шесть отчетных дней (8-13 декабря) процент использования регазификационных мощностей ниже - 63-67%. Сокращаются запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов - это говорит о том, что новые партии сжиженного газа приходят в Европу медленнее, чем рынок его потребляет.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка. Страна активно наращивает экспорт газа (прежде всего в Европу), а добыча растет меньшими темпами.

За очередную отчетную неделю (закончилась 2 декабря) из ПХГ было изъято 0,6 млрд куб. м газа. Текущий уровень резервов составляет около 72%, что на 2 процентных пункта ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это существенно меньше уровня резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.