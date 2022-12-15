Крабовая отрасль РФ после отказа США увеличила поставки в страны Азии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Крабовая отрасль РФ после того, как в марте этого года США отказались от российских крабов, смогла перенаправить существенную часть "выпавшего" экспорта в страны Азии. Это показал анализ поставок, проведенный Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Согласно ее пресс-релизу, по данным национальных органов государственной статистики, за три квартала этого года Китай, Южная Корея и Япония нарастили импорт крабов из России на 7,6 тыс. тонн (на 28%), что на 2/3 компенсировало "выпавшие" объемы.

Так, в Китай за 9 месяцев этого года было направлено 12 823 тонны крабов (на 1 891 тонну больше), в Южную Корею - 12 843 тонны (на 3 628 тонн больше), в Японию - 9 223 тонны (на 2 081 тонну больше). В то же время поставки в США сократились на 11 572 тонны, до 10 405 тонн.

Помимо традиционных, развиваются также перспективные направления экспорта - в страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, Сингапур) и Ближнего Востока.

Сославшись на данные Росрыболовства, АСРФ сообщила, что объем добычи крабов в этом году практически сохранен на уровне 2021 года, "что свидетельствует о стабильности промысла даже с учетом экспортных ограничений". По данным на 4 декабря, добыто 90 729 тонн крабов против 91 095 тонн на аналогичную дату прошлого года.

"Оперативная реакция ключевых участников рынка позволила сохранить устойчивость краболовной отрасли. Стабильный сбыт российской крабовой продукции обеспечивают устойчивый спрос, а также ограниченные природными факторами мировые запасы этого ресурса", - заявил президент АСРФ Алексей Осинцев, процитированный в пресс-релизе.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота создана в 2016 году. Она объединяет 27 компаний морского рыболовства. Объем капиталовложений членов АСРФ в обновление промыслового флота и создание береговой переработки в рамках программы распределения инвестиционных квот составляет 57% от общего объёма инвестиций в отрасль. На долю членов ассоциации приходится около 25% общероссийского морского вылова водных биоресурсов.