Международные резервы РФ с 2 по 9 декабря выросли на $5,2 млрд

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 9 декабря составили $576,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 2 декабря международные резервы равнялись $571,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.