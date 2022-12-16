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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Аналитики ожидают, что жилье в Великобритании в 2023 году подешевеет на 8%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость жилой недвижимости в Великобритании в 2023 году снизится примерно на 8%, вернувшись к уровню апреля 2021 года, прогнозируют аналитики компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group).

"Прогноз подвержен неопределенности, и ключевыми факторами для его корректировки могут стать пиковый уровень базовой процентной ставки, сейчас ожидающийся на отметке 4%, и уровень безработицы", - цитирует MarketWatch слова директора Halifax Homes Эндрю Асаама.

В первом полугодии 2022 года средняя цена домов в Великобритании подскочила более чем на 17,5 тыс. фунтов стерлингов ($21,3 тыс.), однако с тех пор цены снизились из-за высокой инфляции и роста ставок по ипотеке, спровоцировавших падение спроса.

Британское жилье сейчас стоит в среднем 285 579 фунтов против 272 778 фунтов год назад. Пикового значения в 293 992 фунтов цены достигали в августе.

Великобритания
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