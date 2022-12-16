ЦБ РФ учел в решении по ставке новую оценку дефицита бюджета-2022

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Банк России учел при принятии решения по ставке в пятницу повышение Минфином оценки уровня дефицита федерального бюджета в 2022 году, намерен отразить это в своем прогнозе после заседания в феврале, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Минфин повысил оценку дефицита бюджета с 0,9%ВВП до 2% ВВП на этот год. Мы это учитывали при принятии сегодняшнего решения, а в цифрах прогноза отразим после опорного февральского заседания", - сказала она.

"И денежно-кредитная, и бюджетная политика влияют на совокупный спрос. И если по бюджетному каналу поступление денег растет, то для обеспечения ценовой стабильности может потребоваться сдерживание притока по кредитному каналу, поэтому при прочих равных более мягкая денежно-кредитная политика означает более высокий уровень процентных ставок", - отметила также Набиуллина.

ЦБ в своем заявлении по итогам заседания совета директоров в пятницу отметил, что объявленное правительством РФ дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году, однако оказывает и проинфляционное давление. "В целом возрастает вклад бюджетной политики в динамику внутреннего спроса. Объявленное правительством дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году", - говорилось в сообщении Банка России.

Ранее Минфин повысил свою оценку дефицита федерального бюджета в 2022 году с 0,9% до 2% ВВП. Прогноз на 2023 год также составляет 2% ВВП.

Отмечая возрастание проинфляционных рисков и их преобладание над дезинфляционными, ЦБ одним из факторов назвал смягчение бюджетной политики. "Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики", - сказано в заявлении.