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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Набиуллина заявила о консенсусе по сохранению ставки среди членов совета директоров ЦБ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу обсуждал лишь сигнал по ключевой ставке, в частности звучало предложение о его ужесточении, по сохранению самой ставки был широкий консенсус, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге.

"Сегодня был широкий консенсус по поводу сохранения ставки. Обсуждения были вокруг сигнала - звучало, в том числе предложение об ужесточении сигнала", - прокомментировала она вопрос, какие варианты по ключевой ставке обсуждались на совете директоров.

Как сообщалось, Банк России в пятницу, ожидаемо сохранив ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, вновь не дал рынку намека на свои дальнейшие действия. При этом регулятор подчеркнул растущие проинфляционные риски, источником которых становится, в том числе бюджетный канал.

"Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сказала Набиуллина. "Но, как я уже подчеркнула, на наш взгляд, проинфляционные факторы преобладают сейчас не только на среднесрочном горизонте, но и краткосрочном горизонте", - добавила глава ЦБ.

"Поэтому еще раз - движение ставки будет зависеть от поступающих данных. Возможно и сохранение, и ее повышение, и снижение, если реализуется дезинфляционные факторы, которые мы считаем сейчас выражены более слабо", - пояснила она.

По итогам сентябрьского совета директоров по ДКП Банк России, снизив ставку с 8% до 7,5%, впервые за долгое время не стал в своем заявлении давать сигнал о будущих действиях. При этом на брифинге глава ЦБ заявила о близости завершения цикла смягчения ДКП после шести подряд снижений ставки. В октябрьском заявлении ЦБ сохранил только формальную часть сигнала ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

Точно так же регулятор поступил и в этот раз, воздержавшись от полноценного сигнала. При этом ЦБ усилил формулировки, связанные с рисками инфляции.

"Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики", - сказано в заявлении.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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