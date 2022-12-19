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Brent подорожала $79,75 за баррель на ожиданиях роста спроса в Китае

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики. Поддержку рынку также оказывает решение Минэнерго США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), отмечает Bloomberg.

К 8:15 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (0,9%), до $79,75 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $2,17 (2,7%), до $79,04 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,67 (0,9%), до $74,96 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,82 (2,4%), до $74,29 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,9%, WTI - на 4,6%.

Власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа".

Кроме того, Пекин намерен поддерживать частный бизнес и рынок жилья.

"Тот факт, что Китай объявляет стимулирование внутреннего потребления экономическим приоритетом на 2023 год, улучшает наши ожидания в отношении перспектив спроса на нефть", - сказал Bloomberg аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана.

Brent WTI США Китай SPR
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