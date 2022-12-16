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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Падение цен на нефть превысило 3%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки падают более чем на 3% вечером в пятницу на опасениях, что своими повышениями ставок центробанки повергнут мировую экономику в рецессию.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 по московскому времени упали на $2,65 (3,26%) - до $78,56 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на $2,54 (3,34%) - до $73,57 за баррель.

Нефть дешевеет вместе с акциями и другими рисковыми активами после того, как Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Англии на этой неделе повысили ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов и сигнализировали о дальнейших повышениях.

В частности, председатель Федрезерва Джером Пауэлл в своем выступлении по итогам декабрьского заседания заявил, что центробанк не намерен в ближайшее время останавливаться на пути ужесточения ДКП. Глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула высокую вероятность того, что в следующем году последует еще несколько подъемов ставки на 50 б.п.

"Волна подъемов ставок от различных центробанков и повышенные страхи рецессии стали вероятными причинами того, что нефть снова оказалась под давлением. Несмотря на восстановление ранее на этой неделе, инвесторы беспокоятся по поводу спроса на энергоносители, в особенности в Китае", - написал в аналитической записке старший инвестиционный аналитик XM Хараламбос Писсурос.

"Конечно, новости об ослаблении антиковидных ограничений во второй экономике мира и крупнейшем импортере нефти не могут не воодушевлять, но для того, чтобы мотор экономики завелся, потребуется время", - отметил аналитик.

Несмотря на резкое снижение котировок в пятницу и в четверг, нефть завершает неделю в плюсе.

Brent WTI
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