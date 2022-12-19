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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

Huawei закроет в России подразделение корпоративных продаж телеком-оборудования

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Huawei с 1 января закрывает в России подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и др.) для корпоративных клиентов, сообщил "Коммерсанту" источник на рынке.

По его сведениям, части сотрудников предложили перевестись в страны СНГ, другие будут уволены. Источник издания, близкий к компании, подтвердил, что большинство сотрудников покинут подразделение, а офис сохранится номинально: "Компания готова вернуться, если активные боевые действия на Украине прекратятся".

Всего в подразделении работало около 2000 человек, сказал один из собеседников газеты.

Huawei сохраняет в России центры исследований и разработок (R&D, расположены в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске; занимаются разработкой технологий стандарта связи 5G, технологией обработки и генерации речи, компьютерным зрением, системами дополненной и виртуальной реальности, машинным обучением и т. д.), говорит источник "Коммерсанта" .

В ноябре "Ведомости" сообщили, что Huawei разделяет Enterprise на подразделения, одно из которых будет работать в России и Белоруссии, а второе - в остальных странах СНГ.

Решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе, сказал "Коммерсанту" источник на телеком-рынке. По его словам, продукция, ввезенная через параллельный импорт, может иметь ограничение в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке ИКТ-решений "постепенно будет сокращаться". Источник уточнил, что компания сохраняет в России бизнес продаж потребительской электроники (смартфоны, ноутбуки и др.) и мобильных сервисов AppGallery.

В Huawei отказались от комментариев.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Техкомпания Хуавей" принадлежит нидерландской Huawei Technologies. Выручка от продаж ООО в 2021 году составила 112 млрд рублей, чистая прибыль - 3,9 млрд рублей. Собеседники "Коммерсанта" говорят, что доля российского бизнеса в общих доходах компании составляла не более 2%.

После начала военной операции на Украине большинство крупных поставщиков ИКТ-решений официально прекратили продажи в России. Руководство Huawei никаких заявлений не делало, но поставки также заморозило. В результате по итогам года продажи на российском рынке СХД просели на 30-50%, а цены увеличились на 50%.

Huawei Enterprise Business Group Техкомпания Хуавей Нидерланды Украина Китай
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