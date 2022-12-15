ЦБ Китая влил 650 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг влил в финансовую систему 650 млрд юаней ($93,53 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК.

Между тем истек срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, в результате чего чистый приток средств в систему составил 150 млрд юаней.

Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой LPR сейчас составляет 3,65% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято 20 декабря.