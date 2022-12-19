Доллар поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем. Доллар превысил 66 рублей впервые с 30 мая, евро торгуется выше 70 рублей впервые с 27 мая.

Курс доллара США составил 66,07 руб. в 11:41, что на 1,42 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,28 руб., поднявшись на 1,18 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,31 рубля - до 67,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро в понедельник после введения новых антироссийских санкций и в ожидании новостей о "потолке" цен на российский газ, который днем будут обсуждать министры энергетики государств-членов Евросоюза. В случае согласования механизм планируется активировать с 1 января 2023 года.

В пятницу Евросоюз ввел очередной, девятый, пакет ограничительных мер, в рамках которого против России будут применяться меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения и ряда технологий, введен запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также расширен запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор и запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых.