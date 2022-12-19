Рынок акций РФ откатился ниже 1000п по индексу РТС на внешнем негативе и ослаблении рубля

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник остается под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, индекс РТС откатился ниже рубежа 1000 пунктов, обновив минимум с 17 октября; дешевеют в день отсечки на Мосбирже дивидендов акции "ЛУКОЙЛа".

К 14:00 индекс МосБиржи составил 2112,87 пункта (-0,9%), индекс РТС - 999,46 пункта (-3,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 66,62 рубля (+1,97 рубля).

Подешевели расписки OZON (-2,6%), акции "Яндекса" (-2,3%), Сбербанка (-1,9% и -1,8% "префы"), "Газпрома" (-1,6%), "Татнефти" (-1,6%), АФК "Система" (-1,3%), расписки TCS Group (-1,2%), бумаги "АЛРОСА" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Магнита" (-1,1%), "МТС" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%, до 4550 рублей), ВТБ (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "РусГидро" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

НК "ЛУКОЙЛ" выплатит за 2021 год 537 рублей на акцию, за 9 месяцев 2022 года - 256 рублей на акцию.

Подорожали акции "Северстали" (+1,7%), "ММК" (+1,4%), UC Rusal (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, мировые рынки снижаются после того, как центральные банки Европы и США на прошлой неделе подтвердили "ястребиные" ожидания. Нефть поддерживает "открытие" китайской экономики после строгих антиковидных ограничений, что подогревает ожидания восстановления спроса. Российские акции проседают после публикации девятого пакета санкций ЕС, а также на фоне неизменных цен на сырьевые товары и отсутствия локальных катализаторов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, инвесторы опасаются, что синхронное ужесточение монетарной политики ведущими центробанками в итоге приведет к рецессии в мировой экономике.

Рынок акций РФ возобновил снижение в понедельник на фоне охраняющейся сложной обстановки на зарубежных фондовых площадках, давление на которые продолжают оказывать опасения по поводу глобальной рецессии из-за жесткой политики центробанков. Некоторую поддержку отечественным акциям оказывает ослабление рубля. В понедельник последний день с дивидендами торгуются акции "ЛУКОЙЛа". Учитывая ожидаемую дивдоходность акций компании в районе 17% и значительный вес эмитента в индексе МосБиржи, фактор дивидендной отсечки в данных бумагах может привести к заметной просадке индикатора во вторник.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из "нисходящего клина" и закрепился ниже 50-дневной скользящей средней. В такой ситуации вероятно углубление снижения с ближайшей целью в районе 2060 пунктов, полагает Додонов.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов полагает, что общий тренд на рынке нефти остается нисходящим, так что до момента преодоления ценами Brent $84 за баррель рост может быть неустойчивым и возможны новые волны распродаж. Смягчение карантинов в Китае обернулось всплеском инфекции в стране. По словам главного эпидемиолога страны, в ближайшие три месяца стране предстоит пройти через три волны заболеваемости, первая из которых уже началась. Пиковые показатели ожидаются в течение и после празднования китайского Нового года с 21 по 27 января, отмечает аналитик.

В мире

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,9-1,1% и завершили неделю в "минусе" на фоне возросших ожиданий рецессии в экономике США в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Следом в понедельник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), но пытается подрасти Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,5-0,6%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

Основные мировые ЦБ, включая ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, на последних заседаниях 2022 года снова повысили ключевые процентные ставки, заявив при этом, что им, вероятно, потребуется и дальше поднимать стоимость заимствования денежных средств для борьбы с высоким уровнем инфляции. Инвесторы обеспокоены тем, что жесткие действия ЦБ могут спровоцировать глобальную рецессию.

В то же время трейдеры по-прежнему учитывают риски роста заболеваемости коронавирусом в Китае и ужесточения антиковидных мер, несмотря на то, что официальный Пекин в последние время смягчил риторику в отношении борьбы с COVID-19, пишет Trading Economics.

Власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа". Кроме того, Пекин намерен поддерживать частный бизнес и рынок жилья.

Нефть

На нефтяном рынке днем в понедельник цены подросли на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 14:00 по московскому времени составила $79,38 за баррель (+0,4% и -2,7% в пятницу), январская цена WTI - $74,6 за баррель (+0,4% и -2,4% в пятницу).

Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором министерство энергетики страны объявило в минувшую пятницу, отмечает агентство Bloomberg.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 3,9%, WTI - на 4,6%.

На бирже

Во "втором эшелоне" выросли акции ПАО "Россети Ленэнерго" (+21,9%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+16,4%), ПАО "Россети Юг" (+7,2%), ПАО "Русолово" (+4%), ПАО "Сегежа Групп" (+3,9%)

Просели бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (-3,8%), расписки Cian (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 14:00 МСК составил 14,04 млрд рублей (из них 3,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,12 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,24 млрд рублей на акции "Газпрома").