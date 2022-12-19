Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем; в ожидании решения о потолке цен на российский газ доллар поднялся выше 68 руб., а евро - 72 руб. впервые с 11 мая.

Курс доллара США составил 68,08 руб./$1 в 15:49 по московскому времени, что на 3,43 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 72,06 руб./EUR1, поднявшись на 2,96 рубля. Немногим ранее евро поднимался до 72 руб. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,22 рубля - до 69,87 рубля.

США МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Доллар поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%

Вопрос о цене газа для Белоруссии будет решен на высшем уровне

Huawei закроет в России подразделение корпоративных продаж телеком-оборудования

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });