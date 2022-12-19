Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем; в ожидании решения о потолке цен на российский газ доллар поднялся выше 68 руб., а евро - 72 руб. впервые с 11 мая.

Курс доллара США составил 68,08 руб./$1 в 15:49 по московскому времени, что на 3,43 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 72,06 руб./EUR1, поднявшись на 2,96 рубля. Немногим ранее евро поднимался до 72 руб. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,22 рубля - до 69,87 рубля.