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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Министры энергетики стран ЕС могут согласовать потолок цен на газ ниже 200 евро/МВт*ч

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министры энергетики европейских государств могут согласовать потолок цен на газ ниже отметки в 200 евро/МВт*ч в ходе встречи в понедельник, пишет газета Financial Times.

Страны ЕС обсуждают механизм коррекции газового рынка, который будет запускаться при достижении определенного лимита цен.

В документе, попавшем в распоряжение FT, предлагается установить этот лимит на уровне 188 евро/МВт*ч, причем механизм будет срабатывать, если котировки фьючерсных контрактов на ближайший месяц на TTF будут превышать эту отметку в течение трех дней.

Таким образом, позиция ЕК серьезно изменилась: изначально она предлагала запускать механизм коррекции газового рынка в случае, если цены фьючерсов на газ на TTF превышают 275 евро/МВт*ч в течение 10 дней.

В понедельник цена газовых фьючерсов с поставкой в январе на TTF составляет около 112 евро/ МВт*ч.

ЕС газ
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