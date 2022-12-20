Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях по поводу глобальной рецессии

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в понедельник, завершив в минусе четвертую сессию подряд из-за тревог по поводу глобальной рецессии.

Инвесторов все больше заботят перспективы спада в мировой экономике, который представляется почти неизбежным, пишет MarketWatch. К этому ведет политика центробанков мира, направленная на увеличение процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией.

Так, на прошлой неделе Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Англии повысили ставки на 50 базисных пунктов и сигнализировали о намерении продолжить ужесточение денежно-кредитной политики до появления явных признаков приближения инфляции к целевым значениям.

"Федрезерв и ЕЦБ, кажется, твердо намерены подложить всем кусок угля в чулки на Рождество, - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Экономические данные не оправдывают ожиданий, и не будет преувеличением предположить, что инвесторы вскоре переключат внимание с инфляции на последствия политики ФРС для экономики в 2023 году".

Иными словами, участники рынка перестают воспринимать плохие новости в качестве хороших, то есть как способные сдержать чересчур агрессивный настрой центробанков, и начинают вновь принимать их такими, какие они есть, и ждать сокращения прибылей компаний, отмечает MarketWatch.

Котировки L3Harris Technologies снизились на 3,6% на новости, что поставщик технологий для аэрокосмической и оборонной промышленности покупает производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings за $4,7 млрд с учетом долга. Капитализация Aerojet увеличилась на 1,3%.

Акции Goldman Sachs Group подешевели на 0,5% на слухах, что банк намерен сократить 8% сотрудников.

Цена бумаг Tyson Foods снизилась на 1,7% после падения до минимума с ноября 2020 года в пятницу. За минувшую неделю капитализация производителя продуктов питания снизилась на 4%, с начала года - на 30%.

Капитализация Tesla опустилась на 0,2%. Большинство пользователей сети микроблогов Twitter проголосовали за уход Илона Маска с поста главы компании. Маск, также возглавляющий Tesla, купил Twitter за $44 млрд, и для этого ему пришлось продавать бумаги Tesla.

Рыночная стоимость фармкомпании Moderna Inc. снизилась на 1,8%, несмотря на то, что аналитики Jefferies улучшили рекомендацию для акций компании до "покупать" с "держать".

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 162,92 пункта (0,49%) и составил 32757,54 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса стали бумаги Walt Disney Co., упавшие на 4,8%, а самый значительный рост продемонстрировали акции Walgreens Boots Alliance и Chevron Corp., выросшие на 0,7%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 34,70 пункта (0,9%) - до 3817,66 пункта.

Nasdaq Composite упал на 159,38 пункта (1,49%) и составил 10546,03 пункта.