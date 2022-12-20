Акционеры Ozon переизбрали четырех членов совета директоров

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры Ozon на годовом собрании во вторник переизбрали четырех членов совета директоров: представителей Baring Vostok Елену Ивашенцеву и Дмитрия Каменского, представителя ПАО АФК "Система" Алексея Каткова, а также CFO Ozon Игоря Герасимова, говорится в сообщении компании.

Ивашенцеву, Каменского и Каткова акционеры переизбрали в соответствии с принципом ротации в уставе (по нему на каждом ГОСА должны ротироваться 1/3 директоров в совете, занимающих свои посты наиболее продолжительное время; они также имеют право на переизбрание).

Герасимов переизбран как назначенный самим советом директоров (это произошло в апреле 2022 года; в совете он сменил экс-CEO Ozon Александра Шульгина), а не избранного акционерами.

При этом Герасимов переизбран в качестве исполнительного директора, Ивашенцева, Каменский и Катков – в качестве неисполнительных.

Остальные директора сохраняют свои полномочия и остаются в совете без необходимости переизбираться.

Кроме того, акционеры Ozon утвердили годовой отчет за 2021 год и назначили в качестве аудиторов KPMG Limited (Кипр) и Kept (Россия) (ранее являлся российским офисом KPMG).

"Система" и Baring владеют примерно по 32% Ozon, остальные акции находятся в свободном обращении.