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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Brent подорожала до $81,4 за баррель

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к уверенному подъему в ходе сессии в среду после слабого снижения на утренних торгах.

К 14:36 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,41 (1,76%), до $81,4 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,37 (1,8%), до $77,46 за баррель.

Днем ранее котировки поддержало снижение курса доллара, увеличившее привлекательность нефти в качестве объекта для инвестиций со стороны держателей иных валют.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Считается, что снятие карантинных ограничений и стимулирующие меры правительства являются позитивными факторами для спроса на топливо в долгосрочной перспективе. В то же время рост заражений COVID-19 омрачает оптимизм рынка, отмечает MarketWatch.

Участники нефтяного рынка ждут выхода еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов, который будет опубликован в 18:30 по Москве в среду.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали уменьшение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 декабря, на 3,1 млн баррелей.

Brent WTI Китай США API
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