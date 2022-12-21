Структура "Полюса" приобрела россыпь в Иркутской области за 50 млн рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Департамент по недропользованию Центрально-Сибирского округа (Центрсибнедра) предоставил АО "Золотодобывающая компания "Лензолото"" (входит в "Полюс") право геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота на участке недр река Тахтыкан-Берикан, левый приток реки Иллигирь в Иркутской области.

Об этом сообщает сайт torgi.gov.ru.

"Лензолото" стало единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся. Компания заплатит за лицензию 50,3 млн рублей при стартовом размере разового платежа 45,7 млн рублей.

Лицензия предоставляется на 25 лет.

Участок недр находится в Бодайбинском районе Иркутской области, в 60 км от Бодайбо.

Согласно аукционной документации, к лицензированию в границах участка предлагались 292 кг балансовых запасов россыпного золота по категории С1 и 581 кг забалансовых также по С1. Указанные запасы учтены протоколами госкомиссии по запасам полезных ископаемых от 1950 и 1955 годов. Эти запасы требуют переоценки, говорится в документах=.

Кроме того, в границах участка имеются техногенные отложения, которые "представлены отвалами отработанных погребенных и современных россыпей". Отмечается, что на площади техногенных отложений возможно оценить прогнозные ресурсы россыпного золота, основываясь на объемах добытого ранее золота (8,073 тонны) с учетом технологических потерь (по данным "Лензолота", 10%): согласно аукционной документации, прогнозные ресурсы техногенного золота в границах участка апробированы в количестве 807 кг по категории Р2.

По данным иркутских властей, которые приводятся в документации, в границах участка отсутствуют особо охраняемые природные территории и действующие лицензии местного значения, участок недр не расположен в границах населенных пунктов.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).