Золотодобытчик "Полюс" в 2022 году снизил EBITDA на 27%, до $2,6 млрд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Полюс" по итогам 2022 года снизил скорректированный показатель EBITDA на 27%, до $2,584 млрд, сообщила компания.

Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота и увеличением денежных затрат (ТСС) на унцию, поясняет "Полюс".

В том числе во II полугодии EBITDA составила $1,369 млрд - на 27% меньше, чем в соответствующем периоде 2021 года, хотя на 13% больше, чем в первой половине 2022-го.

Для сравнения, аналитики, опрошенные "Интерфаксом" накануне, ожидали EBITDA "Полюса" за II полугодие в среднем на уровне $1,398 млрд, по итогам всего 2022 года - $2,613 млрд.