Годовой план по строительству гостиниц в Москве перевыполнен в четыре раза

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - План по возведению гостиниц и апарт-отелей в Москве на 2022 год перевыполнили в четыре раза, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"За 11,5 месяцев текущего года мы построили и ввели 15 гостиниц и апарт-отелей. Это очень высокий показатель, ведь, согласно плану, планировалось возведение четырех таких объектов. Все они построены за счет инвесторов", - сказал через пресс-службу заммэра города Андрей Бочкарев.

По его словам, всего в Москве за 11 лет построили и ввели в эксплуатацию 113 гостиничных комплексов.

Кроме того, в центре города разрешено построить четырехзвездочную гостиницу. Сейчас на Садовнической улице, вл. 15 расположено офисное здание.

В 2021 году в Москве ввели семь гостиниц на 665 номеров.