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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Иностранные компании смогут войти в реестр производителей органической продукции

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Минсельхозу включать в Единый государственный реестр производителей органической продукции компании, зарегистрированные за пределами РФ, уточняется процедура включения в реестр самозанятых и физических лиц.

Документ (№193122-8) был внесен в парламент депутатами и сенаторами в начале сентября.

Единый государственный реестр производителей органической продукции ведется Минсельхозом с 2020 года для безвозмездного информирования потребителей о производителях.

Согласно действующему законодательству, в реестр могут быть включены созданные в РФ компании (включенные в ЕГРЮЛ), а также налогоплательщики – физические лица, имеющие статус ИП.

Законопроект предлагает включать в реестр юридических лиц - производителей органической продукции, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств. В пояснительных материалах уточняется, что речь идет о прошедших сертификацию органических производствах исходя из требований российского законодательства.

Также предлагается уточнить, что в реестр могут быть включены любые налогоплательщики – физические лица (ИП, самозанятые, а также не обладающие таким статусом).

"Принятие законопроекта будет способствовать увеличению объемов органической продукции на российском рынке", - считают авторы.

В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума Минсельхоз
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