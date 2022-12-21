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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Литовская Avia Solutions Group перенесет штаб-квартиру в Ирландию

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group (ASG) объявила, что с учетом планов международного развития перенесет свою штаб-квартиру с Кипра в Ирландию.

Гендиректор ASG Йонас Янукенас через пресс-службу назвал Ирландию особенно благоприятной юрисдикцией для компаний, предоставляющих авиационные услуги. Он считает, что переезд штаб-квартиры положительно скажется на реализации долгосрочных планов развития Avia Solutions Group.

Группа планирует завершить процесс и открыть новую штаб-квартиру в первом квартале 2023 года.

Avia Solutions Group контролирует бизнесмен Гядиминас Жемялис. Компания предоставляет интегрированные авиационные услуги. В холдинг входят, в частности, компании, специализирующиеся на наземном обслуживании воздушных судов, ремонте самолетов, управлении аэропортами, предприятия, занимающиеся чартерными грузовыми перевозками, эксплуатацией дистанционно-пилотируемых летательных систем. Сейчас в парке группы 155 самолетов, что на 63% больше, чем на конец 2021 года.

Avia Solutions Group Литва Ирландия Кипр Йонас Янукенас Гядиминас Жемялис
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